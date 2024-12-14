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Результаты игрового дня Евролиги 14 декабря, турнирная таблица

Результаты игрового дня Евролиги 14 декабря, турнирная таблица
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В пятницу, 14 декабря, состоялся игровой день 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица

Результаты матчей Евролиги 14 декабря:

«Анадолу Эфес» – «Панатинаикос» – 93:67;
«Црвена Звезда» – «Олимпиакос» – 87:73;
«Барселона» – «Олимпия» – 81:94;
АСВЕЛ – «Париж» – 98:93.

Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
93 : 67
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Джонсон, Пуарье, Холлац, Османи, Отуру, Уиллис
Панатинаикос: Калаицакис, Браун, Мораитис, Слукас, Осман, Папапетру, Грант, Лессор, Адетокунбо, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
87 : 73
Олимпиакос
Пирей, Греция
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Кэнэн, Давидовац, Митрович, Лазич, Калинич, Добрич, Даум, Гедрайтис, Плавшич, Недович, душ Сантуш
Олимпиакос: Уолкап, Уильямс-Госс, Митру-Лонг, Ларенцакис, Вильдоса, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Маккиссик, Фурнье
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 22:30 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
81 : 94
Олимпия
Милан, Италия
Барселона: Пантер, Андерсон, Сарр, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Нуньес, Фалл, Паркер, Парра, Villar
Олимпия: Димитриевич, Манньон, Козёр, Тонут, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Диоп, Шилдс, Миротич, Гиллеспи
Евролига . Регулярный чемпионат. 15-й тур
13 декабря 2024, пятница. 23:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
98 : 93
Париж
Париж, Франция
АСВЕЛ: Харрисон, Ли, Маледон, Ловернь, Ажинса, де Коло, Сако, Роберсон, Лайти, Ндиайе, Блэк, Сиссоко
Париж: Шортс, Малкольм, Хифи, Уорд, Кавалье, Си, Эррера, Кратцер, Ло, Хэйс, Янтунен, Уаттара

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.

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