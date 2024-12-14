Результаты игрового дня Евролиги 14 декабря, турнирная таблица

В пятницу, 14 декабря, состоялся игровой день 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги. В этот день было проведено четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Евролиги 14 декабря:

«Анадолу Эфес» – «Панатинаикос» – 93:67;

«Црвена Звезда» – «Олимпиакос» – 87:73;

«Барселона» – «Олимпия» – 81:94;

АСВЕЛ – «Париж» – 98:93.

В сезоне-2024/2025 регулярный чемпионат Евролиги продлится с 3 ноября 2024 года по 11 апреля 2025 года. 18 команд сыграют друг с другом дома и в гостях в формате круговой системы в течение 34 туров. Шесть лучших команд регулярного сезона получат путёвку в плей-офф, в то время как команды, занявшие места с 7-го по 10-е, примут участие в плей-ин. О точных датах финалов будет известно после завершения регулярного чемпионата.