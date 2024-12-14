Лидер НБА «Кливленд» с трудом переиграл худший клуб лиги «Вашингтон»

В ночь с 13 на 14 декабря мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференции и всей лиги «Кливленд Кавальерс» и «Вашингтон Уизардс», занимающим последнее место на Востоке с худшими показателями в НБА. Хозяева площадки одержали непростую победу со счётом 115:105.

Несмотря на диаметральную разницу в текущих показателях, «Кавальерс» не удалось уйти в большой отрыв. Максимальное преимущество хозяев по ходу матча составляло «+12», в первой половине периодически лидировал «Вашингтон», перевес которого однажды дошёл до семи очков. Финальная сирена зафиксировала 10-очковый отрыв «Кливленда».