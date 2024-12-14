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Кливленд Кавальерс — Вашингтон Уизардс, результат матча 14 декабря 2024, счет 115:105, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

Лидер НБА «Кливленд» с трудом переиграл худший клуб лиги «Вашингтон»
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В ночь с 13 на 14 декабря мск на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде (США, штат Огайо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между лидером Восточной конференции и всей лиги «Кливленд Кавальерс» и «Вашингтон Уизардс», занимающим последнее место на Востоке с худшими показателями в НБА. Хозяева площадки одержали непростую победу со счётом 115:105.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 105
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 24, Аллен - 21, Митчелл - 20, Леверт - 14, Окоро - 13, Ньянг - 10, Меррилл - 9, Джером - 2, Уэйд - 2, Томпсон, Тор, Тайсон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 27, Пул - 17, Шампани - 16, Сарр - 14, Дэвис - 8, Валанчюнас - 8, Батлер - 7, Багли III - 6, Каррингтон - 2, Гилл, Холмс

Несмотря на диаметральную разницу в текущих показателях, «Кавальерс» не удалось уйти в большой отрыв. Максимальное преимущество хозяев по ходу матча составляло «+12», в первой половине периодически лидировал «Вашингтон», перевес которого однажды дошёл до семи очков. Финальная сирена зафиксировала 10-очковый отрыв «Кливленда».

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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