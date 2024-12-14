«Майами» и «Индиана» совершат обмен, по итогам которого центровой сменит команду

«Майами Хит» и «Индиана Пэйсерс» достигли соглашения по поводу совершения обмена. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Отмечается, что центровой Томас Брайант перейдёт в «Индиану», тем временем в обратном направлении — будущий выбор во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В текущем регулярном сезоне 27-летний Брайант принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 4,1 очка, 3,2 подбора и 0,9 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 42,9, трёхочковых — 35,3.