Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Майами» и «Индиана» совершат обмен, по итогам которого центровой сменит команду

«Майами» и «Индиана» совершат обмен, по итогам которого центровой сменит команду
Комментарии

«Майами Хит» и «Индиана Пэйсерс» достигли соглашения по поводу совершения обмена. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети.

Отмечается, что центровой Томас Брайант перейдёт в «Индиану», тем временем в обратном направлении — будущий выбор во втором раунде драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В текущем регулярном сезоне 27-летний Брайант принял участие в 10 матчах, набирая в среднем 4,1 очка, 3,2 подбора и 0,9 блок-шота при общем проценте реализации бросков с игры 42,9, трёхочковых — 35,3.

Сейчас читают:
Пропал с радаров и может быть обменян. Что известно о Леброне Джеймсе?
Пропал с радаров и может быть обменян. Что известно о Леброне Джеймсе?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android