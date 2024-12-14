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Джоэл Эмбиид не смог завершить матч с «Индианой» из-за удара в лицо

Джоэл Эмбиид не смог завершить матч с «Индианой» из-за удара в лицо
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Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:121.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Джордж - 15, Каунсил - 14, Мартин - 13, Убре - 12, Эмбиид - 12, Драммонд - 7, Маккейн - 5, Ябуселе - 4, Джексон - 3, Гордон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 23, Топпин - 20, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Тёрнер - 7, Нембард - 5, Уокер - 3, Фёрфи - 3, Фриман - 2, Джексон - 2, Джонсон

Эмбиид, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 17 минут, набрав суммарно 12 очков (4 из 9 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 3 из 4 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора.

ВИДЕО

Примечательно, что в конце второй четверти 30-летний баскетболист получил удар по лицу. Более того, после инцидента центровой был вынужден досрочно завершить встречу.

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