Джоэл Эмбиид не смог завершить матч с «Индианой» из-за удара в лицо

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:121.

Эмбиид, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 17 минут, набрав суммарно 12 очков (4 из 9 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 3 из 4 — штрафные), пять результативных передач и четыре подбора.

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Примечательно, что в конце второй четверти 30-летний баскетболист получил удар по лицу. Более того, после инцидента центровой был вынужден досрочно завершить встречу.