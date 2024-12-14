Джа Морант накричал на главного тренера соперника после броска под сирену

В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 87:72 в пользу домашней команды.

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант стал автором удачного броска под занавес второй четверти. Примечательно, что после этого Морант что-то крикнул в адрес главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.