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Джа Морант накричал на главного тренера соперника после броска под сирену

Джа Морант накричал на главного тренера соперника после броска под сирену
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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Мемфис Гриззлиз» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 87:72 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
4-я четверть
117 : 106
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Уэллс, Пиппен Мл., Ларэвиа, Альдама, Каслтон, Кеннард, Морант, Джексон, Кларк, Кавамура, Бейн, Хафф, Смарт, Кончар
Бруклин Нетс: Джонсон, Милтон, Уотфорд, Симмонс, Шрёдер, Шарп, Клауни, Уилсон, Финни-Смит, Клэкстон, Джонсон

Разыгрывающий и лидер «Мемфиса» Джа Морант стал автором удачного броска под занавес второй четверти. Примечательно, что после этого Морант что-то крикнул в адрес главного тренера «Бруклина» Жорди Фернандеса.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 79-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2025 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2025 года.

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