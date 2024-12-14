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Миннесота Тимбервулвз — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 14 декабря 2024, счет 97:87, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

«Лейкерс» без Леброна Джеймса уступили «Миннесоте» с дабл-даблом Энтони Дэвиса
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В ночь с 13 на 14 декабря мск на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 97:87.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
97 : 87
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Рэндл - 21, Макдэниелс - 18, Гобер - 12, Рид - 10, Диллингэм - 6, Дивинченцо - 3, Александер-Уолкер - 2, Конли - 2, Шеннон, Майнотт, Дозьер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 23, Ривз - 18, Кристи - 15, Хатимура - 9, Кнехт - 6, Винсент - 6, Расселл - 5, Реддиш - 5, Колоко, Льюис, Оливари, Траоре

Центровой гостей Энтони Дэвис оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и 11 подборов, также на его счету один результативный пас. Лидер «Лейкерс» 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс пропустил встречу с «Миннесотой» из-за травмы ноги.

«Тимбервулвз» одержали пятую победу в шести последних матчах. «Лейкерс», напротив, уступили в четырёх последних играх из пяти.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
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