«Лейкерс» без Леброна Джеймса уступили «Миннесоте» с дабл-даблом Энтони Дэвиса

В ночь с 13 на 14 декабря мск на арене «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 97:87.

Центровой гостей Энтони Дэвис оформил дабл-дабл, набрав 23 очка и 11 подборов, также на его счету один результативный пас. Лидер «Лейкерс» 39-летний лёгкий форвард Леброн Джеймс пропустил встречу с «Миннесотой» из-за травмы ноги.

«Тимбервулвз» одержали пятую победу в шести последних матчах. «Лейкерс», напротив, уступили в четырёх последних играх из пяти.