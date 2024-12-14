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Джей Джей Редик одним словом ответил, знает ли он дату возвращения Леброна Джеймса

Джей Джей Редик одним словом ответил, знает ли он дату возвращения Леброна Джеймса
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Сегодня, 14 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 97:87 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
97 : 87
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Рэндл - 21, Макдэниелс - 18, Гобер - 12, Рид - 10, Диллингэм - 6, Дивинченцо - 3, Александер-Уолкер - 2, Конли - 2, Шеннон, Майнотт, Дозьер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 23, Ривз - 18, Кристи - 15, Хатимура - 9, Кнехт - 6, Винсент - 6, Расселл - 5, Реддиш - 5, Колоко, Льюис, Оливари, Траоре

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик перед началом встречи ответил на вопрос о том, знает ли он, когда вернётся в строй лёгкий форвард и лидер команды Леброн Джеймс. «Нет», — приводит слова Редика клубный обозреватель Хоби Прайс в своей социальной сети.

В текущем регулярном сезоне 39-летний баскетболист принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 23 очка, делая 9,1 результативной передачи и восемь подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,5, трёхочковых — 35,9.

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