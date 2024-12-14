Джей Джей Редик одним словом ответил, знает ли он дату возвращения Леброна Джеймса

Сегодня, 14 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 97:87 в пользу домашней команды.

Главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик перед началом встречи ответил на вопрос о том, знает ли он, когда вернётся в строй лёгкий форвард и лидер команды Леброн Джеймс. «Нет», — приводит слова Редика клубный обозреватель Хоби Прайс в своей социальной сети.

В текущем регулярном сезоне 39-летний баскетболист принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 23 очка, делая 9,1 результативной передачи и восемь подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,5, трёхочковых — 35,9.