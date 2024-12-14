Бронни Джеймс отметился невероятно сложным попаданием в матче Лиги развития НБА

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В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (G–Лига), в котором фарм-клуб «Финикс Санз» принимает фарм-клуб «Лос-Анджелес Лейкерс». На момент написания новости счёт на табло 89:84 в пользу гостевой команды.

В начале второй четверти атакующий защитник и новичок «Лейкерс» Бронни Джеймс отметился эффектным моментом, реализовав с нарушением на себе правил сложный бросок в быстром отрыве.

Видео доступно в телеграм-канале «Баскетбол | AANBA». Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В текущем регулярном сезоне НБА Джеймс-младший принял участие в семи матчах, набирая в среднем 0,6 очка, делая 0,3 результативной передачи и 0,1 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 12,5.