Миленко Богичевич: мне искренне жаль, что у «Самары» сейчас такие проблемы

Главный тренер саратовского «Автодора» Миленко Богичевич высказался в преддверии матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится сегодня, 14 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Мне искренне жаль, что у «Самары» сейчас такие проблемы и что ей приходится продолжать сезон составом без легионеров. Несмотря на это, команда показала свою состоятельность, победив «Локо» и большую часть встречи играя на равных с «Нижним Новгородом».

Так что нам следует обратить на это внимание и отнестись к сопернику со всей серьёзностью. Мы должны на протяжении 40 минут играть с большой энергией и предельной самоотдачей, поскольку гости крайне опасны.

«Самара» демонстрирует жёсткий и атлетичный баскетбол. Их отличает сплоченность и единство. Очевидно, над самарцами не довлеет ответственность за результат, поэтому они показали себя с лучшей стороны в последних двух матчах.

Надеюсь, мы учтём эти особенности, отнесёмся к предстоящему дерби со всей серьёзностью и сыграем в полную силу от первой до последней секунды», — приводит слова Богичевича официальный телеграм-канал «Автодора».