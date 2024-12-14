Стало известно, какую травму получил Джоэл Эмбиид в матче с «Индианой»

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:121.

В конце второй четверти 30-летний баскетболист получил удар по лицу. Более того, после инцидента центровой был вынужден досрочно завершить встречу.

Как отмечает североамериканский журналист и инсайдер ESPN Шэмс Чарания в своей социальной сети, у Эмбиида диагностирован перелом лицевой кости. В эти выходные Джоэл пройдёт дополнительное медицинское обследование.