16 очков Николы Йокича помогли «Денверу» крупно обыграть «Клипперс»

В ночь с 13 на 14 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:98.

Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич набрал 16 очков, а также семь подборов и два результативных паса.

Эта победа позволила «Денверу» опередить «Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции и подняться на шестое место — в зону основного плей-офф. Клуб из Лос-Анджелеса потерпел третье поражение подряд и опустился с шестой строчки сразу на восьмую.