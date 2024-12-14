Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Денвер Наггетс — Лос-Анджелес Клипперс, результат матча 14 декабря 2024, счет 120:98, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

16 очков Николы Йокича помогли «Денверу» крупно обыграть «Клипперс»
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря мск на паркете «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:98.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 98
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 20, Портер - 17, Йокич - 16, Уотсон - 14, Гордон - 14, Строутер - 12, Браун - 8, Уэстбрук - 5, Тайсон - 5, Джордан - 4, Пикетт - 3, Ннаджи - 2
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 16, Портер - 16, Харден - 15, Хиланд - 13, Зубац - 13, Коффи - 8, Данн - 7, Батюм - 6, Бамба - 2, Джонс - 2, Миллер

Лидер «Наггетс» сербский центровой Никола Йокич набрал 16 очков, а также семь подборов и два результативных паса.

Эта победа позволила «Денверу» опередить «Клипперс» в турнирной таблице Западной конференции и подняться на шестое место — в зону основного плей-офф. Клуб из Лос-Анджелеса потерпел третье поражение подряд и опустился с шестой строчки сразу на восьмую.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
Сейчас читают:
В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025. Йокич — лидер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android