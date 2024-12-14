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«Большинство не делают того». Док Риверс объяснил, что выделяет Леброна на фоне других

«Большинство не делают того». Док Риверс объяснил, что выделяет Леброна на фоне других
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Главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс ответил на вопрос по поводу лёгкого форварда и лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. В частности, Риверс отметил то, как Джеймс следит за своим здоровьем.

«Леброн уделяет огромное внимание заботе о своём теле. Большинство людей не делают того, что делает он вне площадки, и именно поэтому их карьеры не такие продолжительные. Леброн решил полностью посвятить себя этому», — приводит слова Риверса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Томер Азарли в своей социальной сети.

Отметим, что в текущем регулярном сезоне 39-летний баскетболист принял участие в 23 матчах, набирая в среднем 23 очка, делая 9,1 результативной передачи и восемь подборов при общем проценте реализации бросков с игры 49,5, трёхочковых — 35,9.

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