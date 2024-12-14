«Мне это неинтересно». Тренер «Бруклина» раскритиковал Джа Моранта за его поступок

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз» (119:135) высказался о защитнике «Мемфиса» Джа Моранте.

Напомним, Морант стал автором удачного броска под занавес второй четверти. После этого защитник «Гриззлиз» что-то крикнул в адрес главного тренера «Бруклина», вплотную приблизившись к нему.

«Я никогда не буду разговаривать с другими игроками и не хочу, чтобы они разговаривали со мной. Мне это абсолютно неинтересно.

Я считаю, что болтовня отвлекает и не имеет ничего общего с настоящей игрой. Уважайте игру и играйте по правилам», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер в своей социальной сети.