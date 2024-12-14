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«Мне это неинтересно». Тренер «Бруклина» раскритиковал Джа Моранта за его поступок

«Мне это неинтересно». Тренер «Бруклина» раскритиковал Джа Моранта за его поступок
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Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Мемфис Гриззлиз» (119:135) высказался о защитнике «Мемфиса» Джа Моранте.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
135 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Бейн - 21, Альдама - 20, Джексон - 20, Кларк - 14, Уэллс - 12, Пиппен Мл. - 7, Хафф - 6, Смарт - 5, Ларэвиа - 2, Каслтон, Кеннард, Кавамура, Кончар
Бруклин Нетс: Финни-Смит - 19, Шрёдер - 15, Уилсон - 15, Джонсон - 12, Милтон - 12, Шарп - 12, Клауни - 12, Джонсон - 12, Клэкстон - 8, Симмонс - 2, Уотфорд

Напомним, Морант стал автором удачного броска под занавес второй четверти. После этого защитник «Гриззлиз» что-то крикнул в адрес главного тренера «Бруклина», вплотную приблизившись к нему.

«Я никогда не буду разговаривать с другими игроками и не хочу, чтобы они разговаривали со мной. Мне это абсолютно неинтересно.

Я считаю, что болтовня отвлекает и не имеет ничего общего с настоящей игрой. Уважайте игру и играйте по правилам», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер в своей социальной сети.

Момент с Морантом:
Видео
Джа Морант накричал на главного тренера соперника после броска под сирену
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Новости. Баскетбол
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