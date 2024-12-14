64 очка Девина Букера и Кевина Дюранта принесли «Финиксу» выездную победу над «Ютой»

В ночь с 13 на 14 декабря мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Юта Джаз» и «Финикс Санз». Гости одержали победу со счётом 134:126.

Самыми результативными игроками матча стали атакующий защитник «Финикса» Девин Букер (34 очка, два подбора, восемь результативных передач) и его одноклубник лёгкий форвард Кевин Дюрант (30 очков, три подбора и восемь результативных передач).

«Санз» этой победой прервали неудачную серию из трёх поражений и поднялись на восьмое место в Западной конференции. «Юта» проиграла в седьмом матче из последних восьми и занимает в таблице Запада предпоследнюю, 14-ю строчку.