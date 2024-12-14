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Юта Джаз — Финикс Санз, результат матча 14 декабря 2024, счет 126:134, регулярный чемпионат НБА 2024/2025

64 очка Девина Букера и Кевина Дюранта принесли «Финиксу» выездную победу над «Ютой»
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В ночь с 13 на 14 декабря мск на паркете арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между клубами «Юта Джаз» и «Финикс Санз». Гости одержали победу со счётом 134:126.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
126 : 134
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Кларксон - 23, Коллинс - 22, Маркканен - 19, Джордж - 18, Кесслер - 17, Сенсабо - 9, Филиповски - 7, Секстон - 6, Джузэнг - 3, Кольер - 2, Миллз, Юбэнкс, Поттер
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 30, Джонс - 19, О'Нил - 17, Данн - 13, Нуркич - 12, Аллен - 8, Моррис - 1, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Пламли

Самыми результативными игроками матча стали атакующий защитник «Финикса» Девин Букер (34 очка, два подбора, восемь результативных передач) и его одноклубник лёгкий форвард Кевин Дюрант (30 очков, три подбора и восемь результативных передач).

«Санз» этой победой прервали неудачную серию из трёх поражений и поднялись на восьмое место в Западной конференции. «Юта» проиграла в седьмом матче из последних восьми и занимает в таблице Запада предпоследнюю, 14-ю строчку.

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