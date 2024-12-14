«Я их троллил». Джа Морант отреагировал на критику со стороны Жорди Фернандеса

Разыгрывающий и лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс» (135:119) прокомментировал критику главного тренера соперника Жорди Фернандеса в свой адрес.
Напомним, Морант стал автором удачного броска под занавес второй четверти. После этого защитник «Гриззлиз» что-то крикнул в адрес главного тренера «Бруклина», вплотную приблизившись к нему.
«Я их троллил, чтобы раззадорить, и у меня это получилось. Я не сказал ничего безумного. Если вы посмотрите видео, я просто сказал «да».
Если «да» кажется вам неуважительным или заставляет чувствовать себя иначе, то пусть будет так», — цитирует Моранта североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер в своей социальной сети.
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