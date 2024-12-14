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«Я их троллил». Джа Морант отреагировал на критику со стороны Жорди Фернандеса

«Я их троллил». Джа Морант отреагировал на критику со стороны Жорди Фернандеса
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Разыгрывающий и лидер «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Бруклин Нетс» (135:119) прокомментировал критику главного тренера соперника Жорди Фернандеса в свой адрес.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
135 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Бейн - 21, Альдама - 20, Джексон - 20, Кларк - 14, Уэллс - 12, Пиппен Мл. - 7, Хафф - 6, Смарт - 5, Ларэвиа - 2, Каслтон, Кеннард, Кавамура, Кончар
Бруклин Нетс: Финни-Смит - 19, Шрёдер - 15, Уилсон - 15, Джонсон - 12, Милтон - 12, Шарп - 12, Клауни - 12, Джонсон - 12, Клэкстон - 8, Симмонс - 2, Уотфорд

Напомним, Морант стал автором удачного броска под занавес второй четверти. После этого защитник «Гриззлиз» что-то крикнул в адрес главного тренера «Бруклина», вплотную приблизившись к нему.

«Я их троллил, чтобы раззадорить, и у меня это получилось. Я не сказал ничего безумного. Если вы посмотрите видео, я просто сказал «да».

Если «да» кажется вам неуважительным или заставляет чувствовать себя иначе, то пусть будет так», — цитирует Моранта североамериканский журналист и обозреватель ClutchPoints Эрик Слэйтер в своей социальной сети.

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