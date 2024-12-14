В ночь с 13 на 14 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 14 декабря:

«Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс» — 115:105;

«Филадельфия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 107:121;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:87;

«Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:95;

«Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 135:119;

«Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:98;

«Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 126:134;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:118.

Видео: Рекорды НБА: