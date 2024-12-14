Результаты игрового дня НБА 14 декабря
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В ночь с 13 на 14 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 14 декабря:
- «Кливленд Кавальерс» — «Вашингтон Уизардс» — 115:105;
- «Филадельфия Сиксерс» — «Индиана Пэйсерс» — 107:121;
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 97:87;
- «Чикаго Буллз» — «Шарлотт Хорнетс» — 109:95;
- «Мемфис Гриззлиз» — «Бруклин Нетс» — 135:119;
- «Денвер Наггетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 120:98;
- «Юта Джаз» — «Финикс Санз» — 126:134;
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 116:118.
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
115 : 105
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Кливленд Кавальерс: Гарлэнд - 24, Аллен - 21, Митчелл - 20, Леверт - 14, Окоро - 13, Ньянг - 10, Меррилл - 9, Джером - 2, Уэйд - 2, Томпсон, Тор, Тайсон
Вашингтон Уизардс: Кулибали - 27, Пул - 17, Шампани - 16, Сарр - 14, Дэвис - 8, Валанчюнас - 8, Батлер - 7, Багли III - 6, Каррингтон - 2, Гилл, Холмс
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
107 : 121
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Джордж - 15, Каунсил - 14, Мартин - 13, Убре - 12, Эмбиид - 12, Драммонд - 7, Маккейн - 5, Ябуселе - 4, Джексон - 3, Гордон
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 32, Сиакам - 23, Топпин - 20, Матурин - 13, Макконнелл - 11, Тёрнер - 7, Нембард - 5, Уокер - 3, Фёрфи - 3, Фриман - 2, Джексон - 2, Джонсон
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
97 : 87
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 23, Рэндл - 21, Макдэниелс - 18, Гобер - 12, Рид - 10, Диллингэм - 6, Дивинченцо - 3, Александер-Уолкер - 2, Конли - 2, Шеннон, Майнотт, Дозьер, Гарза
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 23, Ривз - 18, Кристи - 15, Хатимура - 9, Кнехт - 6, Винсент - 6, Расселл - 5, Реддиш - 5, Колоко, Льюис, Оливари, Траоре
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
Окончен
109 : 95
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Чикаго Буллз: Досунму - 19, Уайт - 18, Гидди - 17, Лавин - 13, Смит - 11, Болл - 10, Филлипс - 8, Бузелис - 5, Уильямс - 4, Саного - 2, Хортон-Такер - 2, Картер, Дуарте
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 21, Уильямс - 15, Бриджес - 14, Грин - 9, Уонг - 9, Салон - 8, Мицич - 7, Мартин - 5, Диабате - 5, Ричардс - 2, Джеффрис, Смит, Симпсон, Карри, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Окончен
135 : 119
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Мемфис Гриззлиз: Морант - 28, Бейн - 21, Альдама - 20, Джексон - 20, Кларк - 14, Уэллс - 12, Пиппен Мл. - 7, Хафф - 6, Смарт - 5, Ларэвиа - 2, Каслтон, Кеннард, Кавамура, Кончар
Бруклин Нетс: Финни-Смит - 19, Шрёдер - 15, Уилсон - 15, Джонсон - 12, Милтон - 12, Шарп - 12, Клауни - 12, Джонсон - 12, Клэкстон - 8, Симмонс - 2, Уотфорд
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
120 : 98
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 20, Портер - 17, Йокич - 16, Уотсон - 14, Гордон - 14, Строутер - 12, Браун - 8, Уэстбрук - 5, Тайсон - 5, Джордан - 4, Пикетт - 3, Ннаджи - 2
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 16, Портер - 16, Харден - 15, Хиланд - 13, Зубац - 13, Коффи - 8, Данн - 7, Батюм - 6, Бамба - 2, Джонс - 2, Миллер
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 05:30 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
126 : 134
Финикс Санз
Финикс
Юта Джаз: Кларксон - 23, Коллинс - 22, Маркканен - 19, Джордж - 18, Кесслер - 17, Сенсабо - 9, Филиповски - 7, Секстон - 6, Джузэнг - 3, Кольер - 2, Миллз, Юбэнкс, Поттер
Финикс Санз: Букер - 34, Дюрант - 30, Джонс - 19, О'Нил - 17, Данн - 13, Нуркич - 12, Аллен - 8, Моррис - 1, Окоги, Игодаро, Ли, Бол, Пламли
НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
116 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 27, Саймонс - 15, Авдия - 13, Шарп - 11, Камара - 8, Клингэн - 6, Хендерсон - 4, Уокер - 3, Бэнтон - 1, Рупер, Мюррэй, Рит
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 21, Васселл - 15, Сохан - 10, Шампани - 10, Уэсли - 6, Бэсси - 6, Пол - 5, Барнс - 5, Брэнэм - 2, Сиссоко, Мамукелашвили
Видео: Рекорды НБА:
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