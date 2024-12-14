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Яннис Адетокунбо: в истории баскетбола никогда не было такого, как я

Яннис Адетокунбо: в истории баскетбола никогда не было такого, как я
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо подчеркнул значимость сохранения собственной идентичности, особенно когда речь идёт о сравнении с величайшими игроками в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Другого Янниса не было и нет. В истории этой игры никогда не было такого, как я. Не хочу быть как Кей Ди [Кевин Дюрант], Лука [Дончич] или Шей [Гилджес-Александер]. Зачем мне пытаться кем-то притворяться? Мне нужно просто становиться лучшей версией самого себя», — заявил Адетокунбо в рамках подкаста своего брата Танасиса.

В текущем регулярном сезоне 30-летний баскетболист принял участие в 22 матчах, набирая в среднем 32,7 очка, делая 11,4 подбора и шесть результативных передач при общем проценте реализации бросков с игры 61,2, трёхочковых — 17,6. «Милуоки» на данный момент занимает шестое место на Востоке (13-11).

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