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Виталиюс Пранаускис: «Самара» — очень серьёзная команда. Даже несмотря на изменения

Виталиюс Пранаускис: «Самара» — очень серьёзная команда. Даже несмотря на изменения
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Разыгрывающий саратовского «Автодора» Виталиюс Пранаускис высказался по поводу предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой», который состоится сегодня, 14 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы готовимся к тяжёлой игре. «Самара» — очень серьёзная команда. Даже несмотря на изменения в составе, они смогли победить «Локомотив-Кубань» и провели хороший матч с «Нижним». Видно, что парни борются и бьются друг за друга до самого конца. Мы будем готовы к этой агрессии.

Нам нужно выложиться на все 100%, чтобы обыграть географических соседей и вернуться на победный путь. Хотим продолжать подниматься в турнирной таблице как можно выше и радовать наших болельщиков», — приводит слова Пранаускиса официальный телеграм-канал «Автодора».

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