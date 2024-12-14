Ростислав Вергун высказался в преддверии матча «Уралмаша» с «Астаной»
Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал предстоящий матч его команды в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казахстанской «Астаной», который состоится сегодня, 14 декабря.
«Соперник добавляет от игры к игре и даже с лидерами турнира выдаёт очень качественные отрезки.
Поэтому мы обязаны подойти к матчу с абсолютной концентрацией и самоотдачей. Невзирая на все сложности с составом, хотим сегодня вернуться на победный путь, порадовав наших болельщиков командной и зрелищной игрой», — цитирует Вергуна официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Комментарии