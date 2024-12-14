Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Крис Пол получил два быстрых технических фола за общение с судьями во время матча

Крис Пол получил два быстрых технических фола за общение с судьями во время матча
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 118:116 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
116 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 27, Саймонс - 15, Авдия - 13, Шарп - 11, Камара - 8, Клингэн - 6, Хендерсон - 4, Уокер - 3, Бэнтон - 1, Рупер, Мюррэй, Рит
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 21, Васселл - 15, Сохан - 10, Шампани - 10, Уэсли - 6, Бэсси - 6, Пол - 5, Барнс - 5, Брэнэм - 2, Сиссоко, Мамукелашвили

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол в концовке первой четверти досрочно завершил встречу после получения двух технических замечаний подряд в течение 10 секунд за общение с судьями.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Виктор Вембаньяма, отметившийся 28 набранными очками. На его счету также семь подборов и столько же результативных передач.

Сейчас читают:
Пропал с радаров и может быть обменян. Что известно о Леброне Джеймсе?
Пропал с радаров и может быть обменян. Что известно о Леброне Джеймсе?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android