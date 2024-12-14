Крис Пол получил два быстрых технических фола за общение с судьями во время матча

Сегодня, 14 декабря, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Игра завершилась со счётом 118:116 в пользу гостевой команды.

Разыгрывающий «Сан-Антонио» Крис Пол в концовке первой четверти досрочно завершил встречу после получения двух технических замечаний подряд в течение 10 секунд за общение с судьями.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал центровой Виктор Вембаньяма, отметившийся 28 набранными очками. На его счету также семь подборов и столько же результативных передач.