В «Астане» прокомментировали предстоящий матч с «Уралмашем» в Единой лиге

Исполняющий обязанности главного тренера казахстанской «Астаны» Глеб Плотников высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится сегодня, 14 декабря.
«За время нахождения в лиге ВТБ «Уралмаш» зарекомендовал себя как команда, которая демонстрирует качественный баскетбол. К сожалению, Рустам Мурзагалиев испытывал проблемы со здоровьем, которые не позволили нам использовать его в матче с «Зенитом».
Поскольку из-за различных причин мы испытываем затруднения с ротацией, нам приходится использовать различные сочетания игроков на паркете», — цитирует Плотникова официальный сайт Единой лиги ВТБ.