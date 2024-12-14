В «Астане» прокомментировали предстоящий матч с «Уралмашем» в Единой лиге

Исполняющий обязанности главного тренера казахстанской «Астаны» Глеб Плотников высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится сегодня, 14 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК Астана Астана Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«За время нахождения в лиге ВТБ «Уралмаш» зарекомендовал себя как команда, которая демонстрирует качественный баскетбол. К сожалению, Рустам Мурзагалиев испытывал проблемы со здоровьем, которые не позволили нам использовать его в матче с «Зенитом».

Поскольку из-за различных причин мы испытываем затруднения с ротацией, нам приходится использовать различные сочетания игроков на паркете», — цитирует Плотникова официальный сайт Единой лиги ВТБ.