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В «Астане» прокомментировали предстоящий матч с «Уралмашем» в Единой лиге

В «Астане» прокомментировали предстоящий матч с «Уралмашем» в Единой лиге
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Исполняющий обязанности главного тренера казахстанской «Астаны» Глеб Плотников высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с екатеринбургским «Уралмашем», который состоится сегодня, 14 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«За время нахождения в лиге ВТБ «Уралмаш» зарекомендовал себя как команда, которая демонстрирует качественный баскетбол. К сожалению, Рустам Мурзагалиев испытывал проблемы со здоровьем, которые не позволили нам использовать его в матче с «Зенитом».

Поскольку из-за различных причин мы испытываем затруднения с ротацией, нам приходится использовать различные сочетания игроков на паркете», — цитирует Плотникова официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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