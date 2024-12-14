Единая лига: расписание матчей 14 декабря
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Сегодня, 14 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть два запланированных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.
Расписание матчей Единой лиги 14 декабря:
12:00 мск — «Астана» — «Уралмаш»;
15:00 мск — «Автодор» — «Самара».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Не начался
Уралмаш
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Не начался
Самара
Самарская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 16 побед при двух поражениях.
На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед — пять поражений).
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