Единая лига: расписание матчей 14 декабря

Сегодня, 14 декабря, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день. В общей сложности поклонники российского баскетбола смогут увидеть два запланированных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних встреч.

Расписание матчей Единой лиги 14 декабря:

12:00 мск — «Астана» — «Уралмаш»;

15:00 мск — «Автодор» — «Самара».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК Астана Астана Не начался Уралмаш Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 14 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК Автодор Саратов Не начался Самара Самарская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 16 побед при двух поражениях.

На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед — пять поражений).