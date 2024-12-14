Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: популярный иллюзионист продемонстрировал трюк с Бронни Джеймсом и «Лейкерс»

Видео: популярный иллюзионист продемонстрировал трюк с Бронни Джеймсом и «Лейкерс»
Комментарии

42-летний американский менталист, фокусник и спортсмен Оз Перлман, выступающий в роли иллюзиониста под именем Оз-Менталист, продемонстрировал психологический трюк с новичком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймсом, представляющим команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

Перлман попросил Бронни выбрать любого из товарищей по команде (им стал Кристиан Колоко) и взяться за руки. После этого Джеймс должен был закрыть глаза, в то время как Оз игральной картой касался лица Кристиана. Затем Джеймс-младший рассказывал, что Перлман касался лица Бронни, описывая всё в точности до деталей.

В ночь на 13 декабря Бронни во время игры в Лиге развития НБА (G-лига) набрал рекордные для себя 30 очков.

Сейчас смотрят:
Видео
Бронни Джеймс набрал 30 очков в выездном матче Лиги развития НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android