Видео: популярный иллюзионист продемонстрировал трюк с Бронни Джеймсом и «Лейкерс»

42-летний американский менталист, фокусник и спортсмен Оз Перлман, выступающий в роли иллюзиониста под именем Оз-Менталист, продемонстрировал психологический трюк с новичком Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Бронни Джеймсом, представляющим команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

Перлман попросил Бронни выбрать любого из товарищей по команде (им стал Кристиан Колоко) и взяться за руки. После этого Джеймс должен был закрыть глаза, в то время как Оз игральной картой касался лица Кристиана. Затем Джеймс-младший рассказывал, что Перлман касался лица Бронни, описывая всё в точности до деталей.

В ночь на 13 декабря Бронни во время игры в Лиге развития НБА (G-лига) набрал рекордные для себя 30 очков.