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Бронни Джеймс кратко прокомментировал свои рекордные 30 очков в Лиге развития НБА

Бронни Джеймс кратко прокомментировал свои рекордные 30 очков в Лиге развития НБА
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20-летний американский профессиональный баскетболист команды «Саут-Бэй Лейкерс» Лиги развития НБА (G-лига), выступающий на позиции защитника и принадлежащий клубу «Лос-Анджелес Лейкерс» Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), Бронни Джеймс прокомментировал свои рекордные 30 очков в составе «Саут-Бэй».

«Я просто хочу играть в баскетбол», — сказал Бронни после матча.

Команда «Саут-Бэй Лейкерс» встречалась с фарм-клубом «Финикс Санз», в котором потерпела поражение со счётом 100:106. Джеймс провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 30 очков (13 из 23 — с игры, где три из девяти — трёхочковые; один из двух — штрафные), сделав три подбора, две результативные передачи, один перехват и столько же блок-шотов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-1».

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