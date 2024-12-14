Легионер УНИКСа продемонстрировал владение языками, попытавшись заговорить на татарском
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29-летний бельгийский баскетболист, играющий на позиции центрового за казанский клуб Единой лиги ВТБ УНИКС, Исмаэль Бако в командном видеоролике продемонстрировал владение языками, попытавшись заговорить на татарском. Недавно Бако был назван главным полиглотом Единой лиги.
«Когда в резюме написал «свободно владею 20 языками», и теперь приходится выкручиваться перед матчем…
Наш бельгийский полиглот Исмаэль Бако даже попытался освоить татарский, чтобы пригласить вас на волжское дерби между УНИКСом и «Пари Нижний Новгород», но, кажется, что-то пошло не так», — написала пресс-служба команды.
Матч между УНИКСом и «Пари Нижний Новгород» состоится в воскресенье, 15 декабря.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 декабря 2024, воскресенье. 14:00 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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