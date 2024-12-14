«Бостон» одержал 20 побед в первых 25 играх 3-й сезон подряд и может побить новый рекорд

Команда НБА (Национальной Баскетбольной Ассоциации) «Бостон Селтикс» одержала уже 20 побед в первых 25 матчах третий сезон подряд и поднялась на пятую строчку рейтинга по этому показателю.

Вторая позиция этого рейтинга также принадлежит «Селтикс». В период с 2007 по 2011 год команда на протяжении четырёх сезонов подряд демонстрировала такие же показатели.

Предлагаем вашему вниманию топ-5 этого рейтинга:

1980-1984 — «Филадельфия Севенти Сиксерс» (4 сезона);

2007-2011 — «Бостон Селтикс» (4 сезона);

2011-2014 — «Оклахома-Сити Тандер» (3 сезона);

2014-2017 — «Голден Стэйт Уорриорз» (3 сезона);

2022-2025 — «Бостон Селтикс» (3 сезона).