«Бостон» одержал 20 побед в первых 25 играх 3-й сезон подряд и может побить новый рекорд

Команда НБА (Национальной Баскетбольной Ассоциации) «Бостон Селтикс» одержала уже 20 побед в первых 25 матчах третий сезон подряд и поднялась на пятую строчку рейтинга по этому показателю.
Вторая позиция этого рейтинга также принадлежит «Селтикс». В период с 2007 по 2011 год команда на протяжении четырёх сезонов подряд демонстрировала такие же показатели.
Предлагаем вашему вниманию топ-5 этого рейтинга:
1980-1984 — «Филадельфия Севенти Сиксерс» (4 сезона);
2007-2011 — «Бостон Селтикс» (4 сезона);
2011-2014 — «Оклахома-Сити Тандер» (3 сезона);
2014-2017 — «Голден Стэйт Уорриорз» (3 сезона);
2022-2025 — «Бостон Селтикс» (3 сезона).