Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бостон» одержал 20 побед в первых 25 играх 3-й сезон подряд и может побить новый рекорд

«Бостон» одержал 20 побед в первых 25 играх 3-й сезон подряд и может побить новый рекорд
Комментарии

Команда НБА (Национальной Баскетбольной Ассоциации) «Бостон Селтикс» одержала уже 20 побед в первых 25 матчах третий сезон подряд и поднялась на пятую строчку рейтинга по этому показателю.

Вторая позиция этого рейтинга также принадлежит «Селтикс». В период с 2007 по 2011 год команда на протяжении четырёх сезонов подряд демонстрировала такие же показатели.

Предлагаем вашему вниманию топ-5 этого рейтинга:

1980-1984 — «Филадельфия Севенти Сиксерс» (4 сезона);
2007-2011 — «Бостон Селтикс» (4 сезона);
2011-2014 — «Оклахома-Сити Тандер» (3 сезона);
2014-2017 — «Голден Стэйт Уорриорз» (3 сезона);
2022-2025 — «Бостон Селтикс» (3 сезона).

Сейчас читают:
Представлена интересная статистика, как «Бостон» играет в НБА без Тейтума
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android