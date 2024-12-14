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Лука Дончич вторым по скорости после Майкла Джордана достиг отметки в 12 тыс. очков в НБА

Лука Дончич вторым по скорости после Майкла Джордана достиг отметки в 12 тыс. очков в НБА
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал вторым игроком после легендарного Майкла Джордана, максимально быстро в своей карьере набравшим 12 000 очков. Такие данные приводит портал BasketNews.

Дончич пересёк отметку в 12 000 очков за 419 игр, в то время как легендарному Джордану понадобилось на это 368 игр. Третьим по этому показателю является действующий звёздный игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс, который добился такого же успеха за 438 матчей.

Напомним, Дончич свой очередной матч в составе «Даллас Маверикс» проведёт в ночь с 15 на 16 декабря, где они на своей площадке примут «Голден Стэйт Уорриорз» в рамках Западной конференции регулярного чемпионата НБА (Национальной баскетбольной Ассоциации).

Свой последний матч «Даллас Маверикс» проводил в ночь с 10 на 11 декабря в рамках 1/4 финала Кубка НБА — регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025, где они проиграли на выезде «Оклахома-Сити Тандер» со счётом 104:118.

Лука Дончич оформил дабл-дабл, набрав 16 очков и 11 подборов, также на его счету пять результативных передач.

НБА — регулярный чемпионат
11 декабря 2024, среда. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
118 : 104
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Джонс, Дорт, Уильямс, Карузо, Джо, Карлсон, Уиггинс, Уоллес, Митчелл, Уильямс, Хартенштайн
Даллас Маверикс: Гортман, Лайвли, Гримс, Пауэлл, Проспер, Ирвинг, Маршалл, Эдвардс, Гэффорд, Динвидди, Томпсон, Дончич, Моррис
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