«Локомотив-Кубань» лидирует по эффективности запасных игроков в Единой лиге

Краснодарский клуб Единой лиги «Локомотив-Кубань» под руководством Андрея Ведищева является лидером по эффективности скамейки и количеству игрового времени каждого игрока в заявке.

«Все баскетболисты «Локомотива-Кубани», представленные в заявке, проводят на паркете в среднем восемь и более минут (таким же может похвастаться только «Енисей»). В этом списке – и дебютанты сезона Всеволод Ищенко (11:55) и Михаил Ведищев (8:48). Отсюда высокая эффективность скамейки, которая в этом сезоне набирает у «Локо» по 43,6 очка в среднем за игру, а это седьмой результат среди всех топ-чемпионатов Европы, и потенциально лучший за всю историю существования команды (41,3 было в сезоне-2017/2018).

1. «Париж» – 54,0

2. «Партизан» – 53,2

3. «Жальгирис» – 49,9

4. «Уникаха» – 48,7

5. «Валенсия» – 45,4

6. «Барселона» – 44,8

7. «Локомотив-Кубань» – 43,6

И всё это при условии, что у «Локо» в этом сезоне выходило на паркет шесть воспитанников (лидеры чемпионата), а российские игроки провели на паркете больше времени, чем иностранцы (1964 минуты против 1832). Другие клубы из топ-4 подобных цифр не имеют и близко. Результаты «Локомотива-Кубань» после первых 20 матчей регулярного чемпионата в последние годы:

2024/2025 – 14-5, следующий матч против МБА-МАИ;

2023/2024 – 14-6;

2022/2023 – 10-10;

2021/2022 – 11-7 (было 18 игр в регулярке);

2020/2021 – 14-6;

2019/2020 – 14-6;

2018/2019 – 14-6;

2017/2018 – 14-6;

2016/2017 – 15-5;

2015/2016 – 14-6;

2014/2015 – 14-6;

До сезона-2013/2014 включительно было менее 20 матчей в регулярном чемпионате. Получается, в случае победы над МБА-МАИ 18 декабря Андрей Ведищев повторит лучший результат в истории клуба и уйдет от «любимых» для «Локо» 14-6 после первых 20 игр», — говорится в сообщение Telegram-канала «Два кольца».

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 16 побед при двух поражениях.

На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед — пять поражений).