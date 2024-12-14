«Уралмаш» разгромно победил «Астану» в выездном матче Единой лиги

В Астане (Казахстан) во Дворце единоборств «Жекпе-жек» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в ходе которого местный БК «Астана» принимал екатеринбургский «Уралмаш». Игра закончилась победой гостей со счётом 80:62 (22:7, 21:20, 23:22, 14:13).

Самым результативным в составе хозяев площадки стал центровой Аскар Майдекин, в активе которого 14 очков, два подбора и три результативные передачи. В составе «Уралмаша» чаще всего отличался атакующий защитник Джеремайя Мартин. На его счету 19 очков, четыре подбора и две передачи.

В следующем туре регулярного чемпионата Единой лиги «Астана» примет на своей площадке БК «Парма». Игра пройдёт 17 декабря и начнётся в 18:00 мск. «Уралмаш» в следующем туре дома встретится с «Автодором». Матч пройдёт 17 декабря. Начало — в 17:30 мск.