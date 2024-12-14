Экс-игрок «Нью-Орлеана»: эта организация проклята, рад, что меня там больше нет

21-летний австралийский профессиональный баскетболист, выступающий за команду НБА «Атланта Хоукс», Дайсон Дэниэлс высказался по поводу своего бывшего клуба «Нью-Орлеан Пеликанс».

«Эта организация проклята. Каждый год у них происходит что-то новое. Рад, что меня там больше нет. У меня там тоже было четыре или пять травм лодыжки. У них все получают повреждения подколенных сухожилий. У игроков повреждены колени. У них регулярные сотрясения мозга и всё такое прочее. У них там всё болит. Не знаю, что это такое. Наверное, потому что они играют жёстко?» — приводит слова Дэниэлса издание FOX Sports.

Дэниэлс был выбран на драфте НБА 2022 года в первом раунде под восьмым номером клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» и в межсезонье был участником обмена Деджонте Мюррея из «Атланты».