Владелец клуба: почему выбрали Кларк спортсменом года, а не написали «WNBA — лига года»?

75-летняя Шейла Крамп Джонсон, являющаяся американской бизнесвумен-миллиардером, соучредителем BET и генеральным директором Salamander Hotels and Resorts, владеющая клубом женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Вашингтон Мистикс», отреагировала на признание молодой звезды лиги Кейтлин Кларк из команды «Индиана Фиверс» спортсменом года по версии журнала TIME.

«Кейтлин Кларк была названа [журналом Time] спортсменкой года. Почему они не поместили всю WNBA на обложку и не написали: «WNBA — лига года»?» — приводит слова Джонсон издание Legion Hoops.

Кларк была выбрана под первым номером драфта WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.