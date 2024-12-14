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Нигерийский центровой ЦСКА Джекири хочет стать гражданином России

Нигерийский центровой ЦСКА Джекири хочет стать гражданином России
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Нигерийский центровой московского ЦСКА Тони Джекири заявил о желании получить гражданство Российской Федерации.

«Если мне предложат российское гражданство, то я без раздумий приму его. Я уже долго нахожусь в России. Мне нравится быть здесь и играть в баскетбол. Уже завёл немало русских друзей. Сейчас же я учу русский язык, и у меня в целом даже неплохо получается. Поэтому я бы с удовольствием получил гражданство», — приводит слова Джекири издание Legalbet.

Джекири впервые выступил в России в 2021 году в составе казанского УНИКСа, став бронзовым призёром Суперкубка Единой лиги ВТБ, Единой лиги ВТБ и чемпионата России. В 2022-м перешёл в турецкий «Фенербахче», а с 2023-го выступает в составе московского ЦСКА.

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