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Чемпион НБА назвал пять лучших игроков лиги, никогда не бравших титул. Мэлоун — вне списка

Чемпион НБА назвал пять лучших игроков лиги, никогда не бравших титул. Мэлоун — вне списка
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46-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за восемь различных команд и ставший чемпионом лиги в составе «Сан-Антонио Спёрс», Стивен Джексон составил рейтинг из пяти лучших игроков североамериканской лиги, которые никогда не брали чемпионский титул.

«Возглавит этот список Аллен Айверсон, под номером два я выберу Криса Пола, третьим назову Чальза Баркли. Под номером четыре я бы выбрал Трэйси Макгрэди, а пятым… Это будет Джеймс Харден», — приводит слова Джексона издание Fadeaway World.

Ранее Джексон высказался по поводу того, какие звёздные игрока НБА могут помочь «Голден Стэйт Уорриорз» выиграть титул в ближайшее время.

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