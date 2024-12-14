Чемпион НБА назвал пять лучших игроков лиги, никогда не бравших титул. Мэлоун — вне списка

46-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за восемь различных команд и ставший чемпионом лиги в составе «Сан-Антонио Спёрс», Стивен Джексон составил рейтинг из пяти лучших игроков североамериканской лиги, которые никогда не брали чемпионский титул.

«Возглавит этот список Аллен Айверсон, под номером два я выберу Криса Пола, третьим назову Чальза Баркли. Под номером четыре я бы выбрал Трэйси Макгрэди, а пятым… Это будет Джеймс Харден», — приводит слова Джексона издание Fadeaway World.

Ранее Джексон высказался по поводу того, какие звёздные игрока НБА могут помочь «Голден Стэйт Уорриорз» выиграть титул в ближайшее время.