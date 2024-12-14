Экс-игрок НБА объяснил, почему потерял всё уважение к Леброну Джеймсу

Бывший американский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и двукратный участник Матча всех звёзд Стефан Марбэри объяснил, почему потерял уважение к звёздному четырёхкратному чемпиону Леброну Джеймсу, представляющему «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Да, я потерял всякое уважение к Леброну Джеймсу, когда он проявил неуважение к моему бренду, который помогал людям в Акроне, штат Огайо. Так было и так будет всю жизнь. Так что всё в порядке.

Я не сделал ничего плохого, сказав то, что думаю. Я простил его, теперь это просто история. Леброн кажется мне банальным. Он последователь и всячески хочет этому соответствовать. Я знаю его с тех пор, как он не высморкался как следует, и у него потекла мокрота по щеке», — написал Марбэри в социальной сети Х (ранее Twitter).

Марбэри, по-видимому, ссылается на некоторые комментарии, которые Джеймс сделал в 2007 году, будучи игроком «Кливленда». В то время Марбэри договорился о том, что его фирменная обувь будет продаваться примерно за $ 15, поскольку он хотел сделать её доступной для всех. Примерно в то же время Джеймс высказался об идее создания линейки товаров со скидкой, и его комментарии, очевидно, не понравились Марбери.