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Бронни Джеймс установил рекорд продаж футболок «Лейкерс» со своим именем

Бронни Джеймс установил рекорд продаж футболок «Лейкерс» со своим именем
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Известный сын легендарного американского игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс установил рекорд клуба по количеству продаж футболок со своим именем среди новичков команды, несмотря на низкий показатель своей игры. Об этом сообщает портал ClutchPoints на своей странице в социальных сетях.

Бронни в этом сезоне провёл всего семь матчей, набирая в среднем по 0,6 очка за игру и проведя в среднем по 2,6 минуты на площадке за встречу. Но коммерчески он очень прибыльный баскетболист клуба, о чём говорят цифры в 500 тыс. проданных футболок с его именем. Стоимость одной футболки в среднем равняется $ 100, и, следовательно, доход от продаж составляет приблизительно $ 50 млн.

Напомним, Бронни сыграл последний матч «Саут-Бэй Лейкерс» в Лиге развития НБА (G-лига) и набрал там 30 очков во встрече с фарм-клубом «Финикс Санз».

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