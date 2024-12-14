Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Астаной»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу выездной победы своих подопечных над баскетбольным клубом «Астана» в рамках Единой лиги ВТБ.

«Безусловно, победы всегда дарят позитивные эмоции, и каждая игра это отдельная история, здорово, что она заканчивается положительно. Очень рад, что удалось дать возможность поиграть всем ребятам, которые были готовы к игре. Мы контролировали игру все 40 минут и заслуженно победили. Сопернику желаю удачи, уверен, что с возвращением Гриши Мотовилова и Старкса команда станет сильнее и после вот этой тяжёлой серии наступят лучшие времена», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Уралмаш» победил «Астану» со счётом 80:62.