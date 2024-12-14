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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Астаной»

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал победу над «Астаной»
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун дал комментарий по поводу выездной победы своих подопечных над баскетбольным клубом «Астана» в рамках Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
62 : 80
Уралмаш
Екатеринбург
Астана: Майдекин - 14, Походяев - 10, Исаенко - 10, Айткали - 9, Десятников - 8, Смит - 5, Оразбеков - 4, Щербак - 2, Мотовилов, Абашидзе
Уралмаш: Мартин - 19, Белянков - 13, Новиков - 11, Зайцев - 7, Ивлев - 7, Писклов - 6, Балашов - 5, Далтон - 5, Глазунов - 4, Михеев - 3, Уиттакер, Акрамов

«Безусловно, победы всегда дарят позитивные эмоции, и каждая игра это отдельная история, здорово, что она заканчивается положительно. Очень рад, что удалось дать возможность поиграть всем ребятам, которые были готовы к игре. Мы контролировали игру все 40 минут и заслуженно победили. Сопернику желаю удачи, уверен, что с возвращением Гриши Мотовилова и Старкса команда станет сильнее и после вот этой тяжёлой серии наступят лучшие времена», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Уралмаш» победил «Астану» со счётом 80:62.

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