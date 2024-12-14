«Автодор» обыграл на домашней площадке «Самару» в рамках Единой лиги ВТБ

Сегодня, 14 декабря, в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился очередной матч в рамках баскетбольного турнира Единая лига ВТБ, в котором сошлись местный «Автодор» и «Самара». Встреча завершилась победой «Автодора» со счётом 81:75 (20:25; 16:16; 25:18; 20:16).

Больше всего очков в саратовской команде набрал легионер Джамал Кроуфорд, на счету которого 21 очко, четыре подбора, четыре передачи и три перехвата.

В составе «Самары» отличился 29-летний форвард Илья Попов, набравший по ходу матча 25 очков, восемь подборов и две передачи. Девять очков,10 подборов и три перехвата на свой счёт записал Данила Чикарёв, отыгравший более 37 минут.