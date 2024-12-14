«Автодор» обыграл на домашней площадке «Самару» в рамках Единой лиги ВТБ
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Сегодня, 14 декабря, в Саратове на стадионе «Кристалл» завершился очередной матч в рамках баскетбольного турнира Единая лига ВТБ, в котором сошлись местный «Автодор» и «Самара». Встреча завершилась победой «Автодора» со счётом 81:75 (20:25; 16:16; 25:18; 20:16).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 75
Самара
Самарская область
Автодор: Кроуфорд - 21, Кантер - 17, Джонс - 15, Пранаускис - 11, Беслач - 11, Агада - 4, Халдеев - 2, Фёдоров, Наумов, Клименко, Яковлев, Сычков
Самара: Попов - 25, Амосов - 13, Карданахишвили - 11, Сопин - 9, Чикарев - 9, Пынько - 5, Голдырев - 3, Кашин, Касьянов, Косяков
Больше всего очков в саратовской команде набрал легионер Джамал Кроуфорд, на счету которого 21 очко, четыре подбора, четыре передачи и три перехвата.
В составе «Самары» отличился 29-летний форвард Илья Попов, набравший по ходу матча 25 очков, восемь подборов и две передачи. Девять очков,10 подборов и три перехвата на свой счёт записал Данила Чикарёв, отыгравший более 37 минут.
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