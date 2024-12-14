Результаты игрового дня Единой лиги ВТБ 14 декабря

В субботу, 14 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности поклонники российского баскетбола просмотрели два баскетбольных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Результаты Единой лиги 14 декабря:

«Астана» — «Уралмаш» — 62:80;

«Автодор» — «Самара» — 81:75.

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 16 побед при двух поражениях.

На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед — пять поражений).