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Результаты игрового дня матчей Единой лиги ВТБ 14 декабря

Результаты игрового дня Единой лиги ВТБ 14 декабря
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В субботу, 14 декабря, прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В общей сложности поклонники российского баскетбола просмотрели два баскетбольных матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми результатами.

Единая лига. Календарь
Единая лига. Турнирная таблица

Результаты Единой лиги 14 декабря:

«Астана» — «Уралмаш» — 62:80;
«Автодор» — «Самара» — 81:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 12:00 МСК
Астана
Астана
Окончен
62 : 80
Уралмаш
Екатеринбург
Астана: Майдекин - 14, Походяев - 10, Исаенко - 10, Айткали - 9, Десятников - 8, Смит - 5, Оразбеков - 4, Щербак - 2, Мотовилов, Абашидзе
Уралмаш: Мартин - 19, Белянков - 13, Новиков - 11, Зайцев - 7, Ивлев - 7, Писклов - 6, Балашов - 5, Далтон - 5, Глазунов - 4, Михеев - 3, Уиттакер, Акрамов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 75
Самара
Самарская область
Автодор: Кроуфорд - 21, Кантер - 17, Джонс - 15, Пранаускис - 11, Беслач - 11, Агада - 4, Халдеев - 2, Фёдоров, Наумов, Клименко, Яковлев, Сычков
Самара: Попов - 25, Амосов - 13, Карданахишвили - 11, Сопин - 9, Чикарев - 9, Пынько - 5, Голдырев - 3, Кашин, Касьянов, Косяков

В настоящий момент лидером Единой лиги является московский ЦСКА. На счету красно-синих 16 побед при двух поражениях.

На втором месте в турнирной таблице располагается «Зенит» из Санкт-Петербурга, имеющий ту же разницу побед и поражений. Топ-3 замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (14 побед — пять поражений).

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