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Скаут НБА предположил, что не Дарвин Хэм был проблемой «Лейкерс»

Скаут НБА предположил, что не Дарвин Хэм был проблемой «Лейкерс»
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Один из неназванных скаутов Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации высказал мнение, что игровые проблемы «Лос-Анджелес Лейкерс» связаны не с бывшим тренером команды Дарвином Хэмом, а с составом игроков.

«Мне интересно, сколько Дарвину пришлось вытерпеть в прошлом году. Думаю, сейчас вы видите мнения вроде: «О, может, дело было не в Дарвине. Может, дело в чёртовом составе», — приводит мнение неназванного скаута ESPN.

«У «Лейкерс» истекает контракт с Д'Анджело Расселлом, а также ещё несколько игроков с минимальными контрактами, а также пики в первом раунде драфта 2029 и 2031 годов, но одной сделкой будет сложно исправить множество проблем с текущим составом. Скауты и менеджмент соперников убеждены, что «Лейкерс» хотели бы найти и разыгрывающего, и бигмена, чтобы заполнить свой состав, — хотя добавить сразу обоих, учитывая ограниченные активы команды, будет непросто», — отметил, в свою очередь, обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

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