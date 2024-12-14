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Главный тренер сборной мира КХЛ: Овечкин и Леброн — суперлюди. У них уникальная генетика

Главный тренер сборной мира КХЛ: Овечкин и Леброн — суперлюди. У них уникальная генетика
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Главный тренер сборной мира КХЛ Майк Кинэн объяснил, как известному игроку Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброну Джеймсу и звёздному игроку Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александру Овечкину удаётся выступать на профессиональном уровне в 40 лет.

— Леброн Джеймс и Овечкин, на мой взгляд, — два уникальных спортсмена в сегодняшнем спорте. Обоим по 40 лет, а они лучшие в своих лигах — НХЛ и НБА. Как это возможно?
— Прежде всего у них уникальная генетика. Они суперлюди. Но также Джеймс тратит миллионы долларов на поддержание своего здоровья. Это известно. Он инвестирует огромные деньги в своё здоровье. Никто из нас не может избежать старения, но мы можем его замедлить. Кстати, Горди Хоу играл до 52 лет, Крис Челиос играл до 47. Яромир Ягр до сих пор играет. Всё зависит от отношения к себе. От головы, — сказал Кинэн в интервью ТАСС.

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