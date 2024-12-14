Тренер «Автодора» Богичевич остался недоволен игрой в победном матче с «Самарой»

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказал недовольство игрой своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой», в котором саратовский клуб одержал победу со счётом 81:75.

«Единственные, кто сегодня молодцы — это наши болельщики. Я недоволен сегодняшней игрой, но победа есть победа. Не хочу говорить ничего плохого, нам следует всё проанализировать. Наверное, ответственность лежит на мне, ведь я обязан был настроить команду и донести до своих игроков, с каким соперником мы имеем дело.

«Самара» — гордая команда. У них отличный тренер, они играют атлетично. Нам нужно было отреагировать должным образом и отнестись к матчу серьёзнее», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

В следующем туре «Автодор» 17 декабря сыграет в Екатеринбурге с «Уралмашем». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).