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Тренер «Автодора» Богичевич остался недоволен игрой в победном матче с «Самарой»

Тренер «Автодора» Богичевич остался недоволен игрой в победном матче с «Самарой»
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Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказал недовольство игрой своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Самарой», в котором саратовский клуб одержал победу со счётом 81:75.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
81 : 75
Самара
Самарская область
Автодор: Кроуфорд - 21, Кантер - 17, Джонс - 15, Пранаускис - 11, Беслач - 11, Агада - 4, Халдеев - 2, Фёдоров, Наумов, Клименко, Яковлев, Сычков
Самара: Попов - 25, Амосов - 13, Карданахишвили - 11, Сопин - 9, Чикарев - 9, Пынько - 5, Голдырев - 3, Кашин, Касьянов, Косяков

«Единственные, кто сегодня молодцы — это наши болельщики. Я недоволен сегодняшней игрой, но победа есть победа. Не хочу говорить ничего плохого, нам следует всё проанализировать. Наверное, ответственность лежит на мне, ведь я обязан был настроить команду и донести до своих игроков, с каким соперником мы имеем дело.
«Самара» — гордая команда. У них отличный тренер, они играют атлетично. Нам нужно было отреагировать должным образом и отнестись к матчу серьёзнее», — приводит слова Богичевича пресс-служба «Автодора».

В следующем туре «Автодор» 17 декабря сыграет в Екатеринбурге с «Уралмашем». В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две на выезде).

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