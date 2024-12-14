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150 фанатов «Панатинаикоса» не пустили на матч. После произошли столкновения с полицией

150 фанатов «Панатинаикоса» не пустили на матч. После произошли столкновения с полицией
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Свыше 150 фанатов греческого «Панатинаикоса» не пустили на матч их команды с турецким «Анадолу Эфес», который состоялся вчера, 13 декабря, несмотря на наличие у них билетов. Об этом сообщает чешское издание Hooligans.cz.

Согласно информации портала, в результате данной ситуации между частью фанатов произошли столкновения с турецкой полицией. Один из греческих фанатов был госпитализирован в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Также данный инцидент прокомментировал директор «Панатинаикоса» по коммуникациям Димитрис Контос.

«Мы связались с «Эфесом» и предоставили со своей стороны всю информацию. Я не знаю, чья это вина, но такое абсолютно неприемлемо. «Панатинаикос» принимает все возможные меры для определения виновных», — приводит слова Контоса портал News Bulletin 24/7.

Игра между «Панатинаикосом» и «Анадолу Эфес» завершилась со счётом 93:67 в пользу турецкой команды.

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Новости. Баскетбол
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