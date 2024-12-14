Виктор Вембаньяма обрадовал ребёнка, подарив ему игровое джерси

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма обрадовал ребёнка, подарив ему свою игровую джерси, в которой он отыграл выездной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Спёрс» обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 118:116.

Виктор Вембаньяма дарит джерси ребёнку Фото: Кадр из трансляции

По окончании матча, в котором 20-летний француз, чей рост составляет 2 м 18 см, набрал 21 очко, сделал шесть подборов и шесть передач, по пути в подтрибунные помещения Вембаньяма снял джерси и подарил её мальчугану, который был очень удивлён и обрадован таким жестом одного из лучших игроков лиги.

Виктор Вембаньяма дарит джерси ребёнку Фото: Кадр из трансляции

Виктор Вембаньяма дарит джерси ребёнку Фото: Кадр из трансляции

Ранее НБА опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Виктор Вембаньяма занимает в нём девятую позицию.