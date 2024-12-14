Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма обрадовал ребёнка, подарив ему игровое джерси

Виктор Вембаньяма обрадовал ребёнка, подарив ему игровое джерси
Комментарии

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма обрадовал ребёнка, подарив ему свою игровую джерси, в которой он отыграл выездной матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Спёрс» обыграли «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 118:116.

НБА — регулярный чемпионат
14 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
116 : 118
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Портленд Трэйл Блэйзерс: Грант - 27, Саймонс - 15, Авдия - 13, Шарп - 11, Камара - 8, Клингэн - 6, Хендерсон - 4, Уокер - 3, Бэнтон - 1, Рупер, Мюррэй, Рит
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 21, Васселл - 15, Сохан - 10, Шампани - 10, Уэсли - 6, Бэсси - 6, Пол - 5, Барнс - 5, Брэнэм - 2, Сиссоко, Мамукелашвили
Виктор Вембаньяма дарит джерси ребёнку

Виктор Вембаньяма дарит джерси ребёнку

Фото: Кадр из трансляции

По окончании матча, в котором 20-летний француз, чей рост составляет 2 м 18 см, набрал 21 очко, сделал шесть подборов и шесть передач, по пути в подтрибунные помещения Вембаньяма снял джерси и подарил её мальчугану, который был очень удивлён и обрадован таким жестом одного из лучших игроков лиги.

Виктор Вембаньяма дарит джерси ребёнку

Виктор Вембаньяма дарит джерси ребёнку

Фото: Кадр из трансляции

Виктор Вембаньяма дарит джерси ребёнку

Виктор Вембаньяма дарит джерси ребёнку

Фото: Кадр из трансляции

Ранее НБА опубликовала обновлённый рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2024/2025. Виктор Вембаньяма занимает в нём девятую позицию.

Материалы по теме
В НБА обновили рейтинг претендентов на звание MVP в сезоне-2024/2025. Йокич — лидер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android