Кейтлин Кларк ответила, кто, по её мнению, является величайшим баскетболистом в истории

Разыгрывающая «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк ответила, кто, по её мнению, является величайшим баскетболистом в истории.

«Леброн никогда не писал мне напрямую, но было круто просто видеть, как он поддерживает меня и WNBA в целом. Он действительно смотрит матчи и болеет за нас. Леброн был моим большим поклонником ещё с колледжа, а теперь и в WNBA. Он величайший баскетболист в истории», — приводит слова Кларк портал Fadeaway World.

Кейтлин была выбрана под первым номером драфта WNBA 2024 года клубом «Индиана Фивер». По итогам минувшего сезона Кларк признана новичком сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации. Спортсменка получила 66 голосов из 67 от спортивных журналистов и комментаторов.