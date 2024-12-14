Пол Пирс: дайте Энтони Дэвису покинуть «Лейкерс», чтобы он мог побороться за чемпионство

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс объяснил, что надо сделать 31-летнему центровому калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвису, чтобы иметь возможность стать чемпионом лиги.

«Энтони по-прежнему хорош, так что проявите к нему уважение и дайте возможность уйти в другую команду и побороться за чемпионство, поскольку в «Лейкерс» этого не произойдёт», — приводит слова Пирса портал Hoopshype.

Напомним, последний матч «озёрники» провели сегодня, 14 декабря. Их соперником был клуб «Миннесота Тимбервулвз». Встреча завершилась со счётом 97:87 в пользу «Тимбервулвз».