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Названы команды, которые интересуются Николой Вучевичем

Названы команды, которые интересуются Николой Вучевичем
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Как минимум четыре команды Национальной баскетбольной ассоциации заинтересованы в обмене центрового «Чикаго Буллз» Николы Вучевича, который проводит свою лучшую кампанию с момента перехода из «Орландо Мэджик» в 2021 году. Об этом сообщает обозреватель Clutch Points Бретт Сигел.

«Источники сообщают, что Никола Вучевич вызывает интерес у «Голден Стэйт Уорриорз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Детройт Пистонс».

Учитывая результативность и опыт Вучевича, до крайнего срока обмена на него вполне могут претендовать и несколько других команд», — говорится в сообщении Сигела.

Вучевич в этом сезоне в среднем набирает 21 очко, делает 9,8 подбора, 3,2 передачи.

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