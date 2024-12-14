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«Вёл себя неуважительно». Фил Джексон объяснил причину конфликта с Брайантом в 2003 году

«Вёл себя неуважительно». Фил Джексон объяснил причину конфликта с Брайантом в 2003 году
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Легендарный тренер Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Фил Джексон объяснил, почему в 2003 году у него был конфликт с пятикратным чемпионом лиги в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайантом.

«У меня были проблемы с Коби с самого начала. Он переживал инцидент в Колорадо, его обвиняли в сексуальном насилии. Вскоре дело было урегулировано во внесудебном порядке. Это был очень сложный год для него, он тяжело переживал события. Поэтому Коби был зол и вёл себя неуважительно. В итоге я обратился к руководству. Сказал им, что Брайант не поддаётся обучению, и просил освободить меня от контракта», — приводит слова Джексона портал The Sports Rush.

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