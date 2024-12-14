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Известный критик Леброна Джеймса призвал его скорее вернуться в игру

Известный критик Леброна Джеймса призвал его скорее вернуться в игру
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Известный спортивный комментатор и журналист Скип Бэйлесс, являющийся давним критиком Леброна Джеймса, призвал лидера «Лос-Анджелес Лейкерс» поскорее вернуться в игру.

«Возвращайся скорее, Леброн… из Германии или где ты там проводишь своё «личное время». «Лейкерс» проиграли «Миннесоте», ты нужен обновлённый», — написал Бэйлесс на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

39-летний Леброн пропустил недавние матчи с «Портлендом» и «Миннесотой» в регулярном чемпионате. Многие в социальных сетях связали отсутствие Леброна с ситуацией вокруг скандального рэпера и музыкального продюсера Шона Комбса, более известного как Пи Дидди (P Diddy). Певца обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуализированного характера, торговле людьми, организации оргий с участием несовершеннолетних, распространении наркотиков и многом другом. В этом деле замешаны многие звёзды шоу-бизнеса и спорта, в том числе и, вероятно, лидер «озёрников».

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