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В «Лейкерс» не уверены, будет ли Бронни Джеймс играть в следующем туре G-лиги — инсайдер

В «Лейкерс» не уверены, будет ли Бронни Джеймс играть в следующем туре G-лиги — инсайдер
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В «Лос-Анджелес Лейкерс» всё ещё обдумывают, будет ли их атакующий защитник и новичок Бронни Джеймс принимать участие в следующем матче регулярного сезона Лиги развития Национальной баскетбольной ассоциации (G-Лига) с фарм-клубом «Орландо». Об этом сообщает журналист и инсайдер Марк Штейн.

«Источники сообщают, что «Лейкерс» всё ещё решают, будет ли Бронни Джеймс играть за «Саут-Бэй Лейкерс» с фарм-клубом «Орландо» в следующем туре.

Главным фактором будет его состояние здоровья», — написал Штейн в социальной сети X (ранее Twitter).

Сегодня ночью Бронни Джеймс принял участие в матче регулярного сезона Лиги развития НБА с фарм-клубом «Финикс Санз», в котором его команда потерпела поражение со счётом 100:106. Джеймс провёл на площадке в общей сложности 25 минут, набрав суммарно 30 очков (13 из 23 с игры, где 3 из 9 — трёхочковые; 1 из 2 — штрафные), сделав три подбора, две результативные передачи, один перехват и столько же блок-шотов.

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