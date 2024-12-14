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Фил Джексон ответил, вокруг кого он создавал бы франшизу в НБА — MJ, Брайанта или О'Нила

Фил Джексон ответил, вокруг кого он создавал бы франшизу в НБА — MJ, Брайанта или О'Нила
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Легендарный американский баскетбольный тренер Фил Джексон ответил, вокруг кого он создавал бы франшизу в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Майкла Джордана, Коби Брайанта или Шакила О'Нила.

«Майкл Джордан должен быть первым выбором. Он был чрезвычайно обучаемым», — приводит слова Джексона портал Fadeaway World.

Напомним, за 15 сезонов в североамериканской лиге Джордан в среднем за игру набирал 30,1 очка, делал 6,2 подбора и 5,3 передачи, реализовывая 49,7% бросков с игры. Также Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финала НБА, двукратным олимпийским чемпионом, а также 14 раз принимал участие в Матче звёзд НБА и прочее.

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